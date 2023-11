Luc-la-Primaube. Une conférence-débat sur le thème du 'cyberharcèlement' très suivie

Comment faire face au danger sur internet qui permet la transmission de données entre ordinateurs à travers le monde ? Comment se protéger ? Les différents protocoles (envoie de mails, transferts de fichiers, jeux en ligne, adresse postale, n° de téléphone, mots de passe, photos, cartes de crédit…).

OUESTFRANCE: Sur une route de l’Eure, une cycliste décède après une collision avec un tracteurUne cycliste sexagénaire a trouvé la mort à la suite d’une collision avec un tracteur, dans la matinée de ce mardi 31 octobre 2023, à Épaignes, dans l’Eure, près de Pont-Audemer.

LE_FIGARO: Non, la langue française n’est pas une «créolisation réussie» comme l’avance Jean-Luc MélenchonHier, lundi 30 octobre, à l’occasion de l’inauguration de Villers-Cotterêts, le leader de la France Insoumise s’est exprimé sur la langue française. Le linguiste Jean Pruvost analyse ses propos imprécis.

MIDILIBRE: Une circulation des trains fortement perturbée à Béziers durant les deux premiers week-ends de novembreDans le cadre du renouvellement et de la modernisation des infrastructures ferroviaires, SNCF Réseau et Gares et Connexions entreprennent un chantier d'envergure sur les voies du littoral, du 3 au 5 novembre et du 10 au 12 novembre. Attention, la circulation des trains régionaux sera interrompue et l'offre routière de remplacement sera limitée.

OUESTFRANCE: Tué lors d’une fusillade à Nantes, l’apprenti jardinier rêvait d’une autre vieTrois semaines après la fusillade à l’origine de la mort de Sahraoui Mamar, le 7 octobre 2023, dans le quartier de Bellevue, les proches racontent son parcours. Le jeune homme de 19 ans était arrivé à Nantes au cours de l’année 2019.

LIBE: Menaces d’attentat: une femme interpellée dans une gare RER de Paris, son pronostic vital engagéPour pouvoir arrêter une femme proférant des menaces et faisant apparemment l’apologie du terrorisme, la police a fait évacuer la station de RER Bibliothèque François Mitterrand mardi 31 octobre. La suspecte a été blessé par des tirs polici

20MINUTES: Polluants éternels : Une trentaine de communes autour de Lyon déposent une plainte collectiveTrente-quatre communes du Rhône ont déposé lundi une plainte collective pour « mise en danger de la vie d’autrui » après la révélation par la presse de « concentrations alarmantes » de polluants éternels « PFAS » liés à des sites industriels

