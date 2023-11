Luc-la-Primaube. Un agréable cadre d’accueil et d’éveil au multi-accueil Chat perché

Depuis le 6 mai 2019, cette structure de 14 places permet d’accueillir simultanément 15 enfants, prioritairement de la commune de Luc-la-Primaube, mais aussi au-delà en fonction des disponibilités. L’équipe éducative, composée de Julie, Véronique, Aurélie et Alicia, propose aux petits bouts de chou, dans un cadre agréable, des activités d’éveil qui leur permettent de développer toutes leurs capacités et de favoriser leur autonomie.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LADEPECHEDUMIDI: Luc-la-Primaube. Une conférence-débat sur le thème du 'cyberharcèlement' très suivieDurant la nocturne numérique qui a eu lieu à l’espace Saint-Exupéry à La Primaube, une conférence sur le thème du 'cyberharcèlement' animée par M. Baïdal de la 'cellule prévention technique de la malveillance GCD de...

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕

BFMTV: Paris: pronostic vital engagé pour la femme menaçante sur laquelle la police a ouvert le feuVIDÉO - La police a ouvert le feu sur une femme en gare de Bibliothèque François-Miterrand à Paris. Selon nos informations, elle proférait des menaces et faisait l'apologie du terrorisme.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: IAM recherche sa première partie pour un concert en Seine-et-Marne : le concours est ouvertLa Ville de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) organise un concours jusqu’au 17 novembre 2023 pour dénicher la première partie du groupe mythique IAM qui doit se produire dans la commune le 20 février 2024. Les rappeurs désigneront eux-mêmes le vainqueur.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

ONZEMONDIAL: Mbappé ouvert à une prolongation avec le PSGLe suspense reste entier sur l'épilogue du dossier Mbappé, mais les dernières nouvelles sont plutôt rassurantes pour le club de la capitale. Une rencontre aurait eu lieu entre le clan de Mbappé et la direction du PSG, avec des discussions constructives. Mbappé serait ouvert à une éventuelle prolongation et exclurait totalement de partir libre à la fin de la saison.

La source: OnzeMondial | Lire la suite ⮕

LAPROVENCE: Vaucluse : le cimetière de Chanoine-Trouillet, véritable musée à ciel ouvert à PertuisLe 1er novembre, de nombreuses personnes vont fleurir les tombes de leurs proches au cimetière de Chanoine-Trouillet, à Pertuis, petit patrimoine ignoré et pourtant grandiose.

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

EUROPE1: Jean-Luc Lemoine face à Jean-Baptiste Marteau : «L'homme parfait»Chaque jour, Jean-Luc Lemoine vous offre une session de rattrapage de tout ce qu'il ne fallait pas manquer dans les médias.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕