Louis Vuitton annonce le groupe Riize comme nouveaux ambassadeurs

Kpop? Mandopop? Et si la mode vous aidait à mieux comprendre la musique de l'autre bout du monde? Car les plus importantes fashion families viennent de s'enrichir de nouveaux membres. Louis Vuitton a ainsi officialisé l'arrivée du groupe Riize en tant que nouveaux ambassadeurs.

Après le groupe Sserafim, formé en 2022 et composé de cinq artistes japonaises, sud-coréennes et américaine -Sakura, la cheffe de bande Kim Chae-won, Kazuha, Huh Yun-jin et Hong Eun-chae-, c'est la seconde signature de ce genre que le malletier annonce en cette fin d'année. Tandis que Sserafim incarne - pour l'instant - exclusivement une collection capsule pour le marche sud-coréen, le groupe Riize accède directement au stade d'ambassadeur, le saint des saints en la matière. Il est pourtant encore plus récent, puisqu'il a vu le jour cette année, réunissant sept garçons : Shotaro, Eunseok, Sungchan, Wonbin, Seunghan, Sohee et Anto





