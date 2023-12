Louis de Funès, le roi de la comédie française

Louis de Funès, c'est notre rayon de soleil de cette période de fêtes. Tous les ans, c'est le rendez-vous. Ses films accompagnent les familles à Noël. L'acteur a une place particulière dans le cœur des Français. Ses long-métrages sont éternels et pourtant lui-même n'y aurait jamais cru.

Pourquoi Louis de Funès a-t-il atteint les sommets si tard dans sa carrière ? Qui était-il dans l'intimé, avec sa femme Jeanne, ses enfants, ses proches ? De Funès a transformé l'histoire de la comédie en France, mais rien n'est dû au hasard. Dans l'ombre de ce succès, De Funès était un travailleur acharné doublé d'un grand angoissé. "Jeanne a le mauvais rôle et c'est même souvent Jeanne qui fait le sale boulot", raconte Bertrand Dicale, journaliste et auteur de la biographie"Louis de Funès, Grimace et Gloire" (Grasset





RTLFrance » / 🏆 82. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Découvrez comment appréhender la pratique anale avec un sextoyVoici quelques tips pour vous permettre d’appréhender la pratique anale plus sereinement avec un sextoy. Confiance, patience et détente sont la combinaison ultime pour un délicieux moment de plaisir. Découvrez le vibromasseur anal Soraya Beads de la marque suédoise LELO.

La source: Madmoizelle - 🏆 51. / 55 Lire la suite »

Le concept de « miracle morning » et ses avantagesDécouvrez comment une routine matinale cohérente peut améliorer votre journée et votre bien-être.

La source: Femina_fr - 🏆 7. / 92 Lire la suite »

Le cardiométabolisme : l'interaction entre le métabolisme et le cœurDécouvrez comment le métabolisme et le cœur interagissent et comment un dérèglement du métabolisme peut entraîner des maladies cardiométaboliques.

La source: Femina_fr - 🏆 7. / 92 Lire la suite »

Le Black Friday : découvrez les meilleures offres en avant-premièreDécouvrez notre sélection des meilleures offres à retrouver dès à présent chez vos e-marchands préférés ! La Black Week est lancée, et de bien belle manière. Ces quelques jours qui précèdent le Black Friday offrent aujourd'hui leur lot de promotions et de remises tous azimuts sur un large choix de produits high-tech.

La source: Clubic - 🏆 10. / 83 Lire la suite »

Découvrez le palmarès de la première édition du Prix de l'Entrepreneur d'OccitanieLundi soir s'est tenue la première édition du Prix de l'Entrepreneur pour récompenser le chef d'entreprise 2023 de la région Occitanie. Plus de 300 décideurs économiques et politiques étaient réunis au casino Barrière de Toulouse pour une soirée de prestige.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

Découvrez de nouveaux films de Noël avec un VPNÀ quelques semaines des fêtes de fin d’année, la tradition des films de Noël fait son grand retour ! Voici une astuce pour en découvrir de nouveaux facilement en utilisant un VPN.

La source: Madmoizelle - 🏆 51. / 55 Lire la suite »