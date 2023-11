Louer un vélo Motto pour faciliter son quotidien

Des températures qui dégringolent, des journées plus courtes, une charge de travail accrue… L'hiver, les tracas du quotidien peuvent paraître intensifiés et nous donner des envies de repli. L'occasion de revoir son quotidien pour se faciliter la tâche, optimiser son temps et contribuer à créer un chez le soi encore plus agréable. Louer un vélo Motto Parce que ses dimensions sont raisonnables et qu'elle possède désormais un florilège de pistes cyclables, la capitale est envahie de vélos.

Mais plutôt que de louer à la pelle, des modèles électriques, onéreux, souvent défectueux et parfois introuvables, le mieux est encore de souscrire à un abonnement sur le long terme. Spécialiste du genre, Motto propose des vélos électriques, avec ou sans paniers, sportifs ou plus citadins. Connecté au téléphone et muni d'une batterie légère, il permet de parcourir la capitale, sans mauvaise surprise, ni de surchauffe de charge mental





VogueFrance » / 🏆 3. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Je préfère fêter Noël avec mes amis plutôt qu’avec ma familleLysabunny a dû partir loin de sa famille... et fêter Noël entre amis. Une nouvelle tradition qu'elle préfère, et à laquelle elle tient !

La source: Madmoizelle - 🏆 25. / 55,44 Lire la suite »

Ils préfèrent passer Noël avec leurs amis plutôt qu’avec leur famillleA l’approche de Noël, les plans B sans mamie Marthe et oncle Boris s’organisent…

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Louer des vêtements plutôt qu’acheter, le pari tendance de deux ToulousainsAlors qu’une partie des vêtements achetés finit au fond des placards, une start-up propose aux hommes la location de vêtements qui met la mode à la portée de tous, mais permet aussi de limiter la surconsommation et les achats compulsifs mettre des vêtements portés par d'autres,non merçi.

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Vaut-il mieux louer son iPhone ou son ordinateur plutôt que de l’acheter?Avec des smartphones dont les prix gonflent, une inflation galopante et des moyens financiers qui ne suivent pas forcément, la location de téléphone a le vent en poupe. Mais ce paiement mensuel n'est pas toujours rentable.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75,4 Lire la suite »

«Killer», plutôt Kiss ou plutôt Seal ?Ne pas confondre «Killer», titre de Kiss (1981) et de Seal (1991). Plutôt Killers d'Iron Maiden 'Killer' de Kiss La question est vite répondue

La source: libe - 🏆 19. / 64,68 Lire la suite »

Plutôt Jean-Jacques, plutôt Goldman ?Jean-Jacques Goldman a compris les mots. L'écriture tour à tour personnelle et engagée du chanteur a balayé nombres de sujets de société. En 7 albums, l'auteur a pratiquement tout mis en musique. Une plume tantôt Jean-Jacques, tantôt Goldman, de quel côté penchez-vous ?

La source: franceinter - 🏆 40. / 28,125 Lire la suite »