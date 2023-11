Louer son téléphone : une nouvelle tendance en France

Louer son téléphone comme on loue une voiture, en voilà un drôle de concept ! L’idée fait pourtant son chemin à mesure que les tarifs de ces terminaux n’en finissent pas de flamber. En France, depuis 6 ans, le prix d’achat moyen d’un smartphone a bondi de plus de 31 %, à 487 €, selon les calculs du cabinet GFK. Et à ce tarif-là, bien sûr, on est loin de pouvoir s’offrir un modèle dernier cri tel que l’iPhone 15.

Lancée en septembre, la Rolls d’Apple frise le millier d’euros dès l’entrée de gamme et atteint près de 1 500 euros dans sa version la plus musclée, soit l’équivalent d’un très gros Smic net. D’où l’idée suivante : plutôt que d’avoir à débourser d’un coup plusieurs centaines d’euros pour acquérir un terminal, de nouveaux prestataires vous proposent désormais d’en régler tout au plus quelques dizaines chaque mois, moyennant tout de même un apport - et à condition, souvent, de vous engager sur la duré

:

MİDİLİBRE: Crise du logement : découvrez quel est le meilleur horaire pour trouver un appartement à louerLe site spécialisé SeLoger a mené une étude inédite auprès de 3004 personnes sur le moment le plus judicieux de la journée pour chercher et trouver son logement.

La source: Midilibre | Lire la suite »

OUESTFRANCE: Qui peut encore acheter ou louer un logement en France ?De plus en plus de Françaises et de Français se demandent s'ils peuvent encore trouver un logement décent à un prix abordable, près de leur travail, sans mettre en péril leurs finances déjà grevées par l'inflation.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

OUESTFRANCE: Découvrez Ouest-France en accès libre ce vendredi : face aux fake news, informer est un métierFace à la mésinformation et la désinformation qui prolifèrent sur les réseaux sociaux, Ouest-France le rappelle : informer est un métier, et les contenus trompeurs ou manipulateurs doivent être modérés avec davantage de conviction. Parce qu’informer est un métier, la totalité de nos contenus est en accès libre pour 24 heures.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

20MİNUTES: Tour de France 2024 : Découvrez le parcours complet étape par étapeLe programme complet de l'édition de Grande Boucle de l'an prochain (29 juin-21 juillet) a été dévoilé en ce mercredi et s'élancera de Florence en Italie, avec une arrivée prévue à Nice

La source: 20Minutes | Lire la suite »

LAPROVENCE: Mister France Provence : découvrez les 14 candidats en lice à Orgon le 4 novembre prochainL'élection régionale au concours de Mister France, penchant masculin de la très médiatisée élection Miss France, se déroule samedi 4 novembre prochain du côté d'Orgon dans les Bouches-du-Rhône.

La source: laprovence | Lire la suite »

ACTUFR: Découvrez dans quelles villes du Cantal va passer le Tour de France 2024C'est désormais officiel, le Tour de France 2024 passera dans le Cantal. Le 10 juillet l'arrivée sera jugée au Lioran alors que le lendemain, le départ sera donné d'Aurillac.

La source: actufr | Lire la suite »