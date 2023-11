Lot : un violent incendie se déclenche dans la nuit à Figeac, une pizzeria détruite

Cette nuit vers 23 heures, les pompiers sont intervenus à la suite d'appels de témoins alertant qu'un violent incendie était en cours dans un immeuble rue Gambetta à Figeac. Le feu s'est déclenché dans la cage d'escalier et s'est propagé aux étages supérieurs. Une pizzeria se trouvait au rez-de-chaussée et a été complètement brûlée.

Un homme relogé Quatre lances à incendie ont été mises en œuvre pour protéger les immeubles contigus et une échelle a permis aux équipes de procéder aux reconnaissances des étages afin de rechercher d’éventuels occupants. Un locataire d'une cinquantaine d'années résidant au deuxième étage de l'immeuble, a réussi à sortir avant l'arrivée des pompiers.

