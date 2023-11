Lot : la préfète rencontre les industriels de la Diace à Vayrac

Matthieu Hède, PDG du groupe MH Industries, recevait ce jeudi 26 octobre, la préfète Claire Raulin à l’usine Diace à Vayrac. La préfète était accompagnée par Jean Hugon, président de la CCI du Lot, du vice-président, Frédéric Vergnes, et du directeur général, Dominique Carol. Était également présent Loïc Lavergne-Azard, maire de Vayrac.

Enfin le problème du coût de l’énergie a été longuement abordé « On est passé de 330 000 € à 1,2 M€ sur un an… Nous allons vers des contrats à long terme qui devraient nous assurer un prix du mégawatt abordable. D’autre part nous travaillons depuis longtemps sur la sobriété énergétique en investissant sur le matériel et en optimisant le process ».

Reconstitution de l'affaire Justine Vayrac : un travail minutieuxLa reconstitution de l'affaire Justine Vayrac a permis d'éclaircir de nombreux points. Des vérifications ont été effectuées de la discothèque au lieu où le corps a été retrouvé. Le dossier se concentre sur la qualification pénale et cherche à déterminer les circonstances de la mort de Justine. Cette reconstitution va entraîner de nouvelles demandes d'actes pour des vérifications complémentaires. Lire la suite ⮕

Construction de logements dans l'ancienne clinique Sainte-Claire de VannesSur le site historique de l'ancienne clinique Sainte-Claire de Vannes, le promoteur immobilier Nexity prévoit la création de 126 logements dans la résidence Belvédère. Le chantier devrait être terminé en 2024. Lire la suite ⮕

La saison sportive relancée pour le Sport adapté dans le LotLes sportifs se retrouvent grâce aux différentes activités proposées : randonnées, para-rugby-adapté, yoga, zumba, para-judo-adapté, para-pétanque-adapté. Le CDSA 46 remercie les clubs adhérents et les municipalités. Départ de la conseillère technique fédérale et arrivée d'Édouard Bernardelli. Initiative en partenariat avec la CAF du Lot. Lire la suite ⮕

Lot Tourisme présente ses services aux collectivités localesLot Tourisme était présent au salon des maires et élus du Lot pour présenter ses services d'ingénierie et proposer aux collectivités de relayer la campagne de communication sur le tourisme responsable. Des échanges riches ont eu lieu et la collection d'affiches éditées par Lot Tourisme a rencontré un bon succès. Lire la suite ⮕

Randonnée d’Octobre Rose à Saint-Sylvestre-sur-LotPlus de 70 marcheurs ont participé à la randonnée d’Octobre Rose à Saint-Sylvestre-sur-Lot, encadrée par l’association Rando Marches. Le maire et quelques élus étaient présents. Les randonneurs ont parcouru 5 km, rencontrant des pêcheurs et traversant la bibliothèque municipale. Un tirage de tombola a eu lieu à l'arrivée. Rendez-vous l'année prochaine à Penne-d’Agenais. Lire la suite ⮕

Opération Vagues bleues : 72 infractions constatées lors des contrôles routiers en Lot-et-GaronneLa troisième édition de l'opération baptisée Vagues bleues a eu lieu vendredi soir en Lot-et-Garonne. Plus de 40 militaires - 48 exactement - du groupement de gendarmerie départementale ont multiplié les contrôles dans un département où le bilan de la sécurité routière est désastreux. De 17 heures à 21 heures, 576 véhicules ont été contrôlés. Les gendarmes ont constaté 72 infractions dont 50 graves qui pouvaient être génératrices d'accidents parmi lesquelles 1 conduite sous stupéfiants, 1 conduite sous l’empire d’un état alcoolique, deux excès de vitesse, 13 usages du téléphone portable, 1 conduite sans permis, 5 refus de priorités et 2 franchissements de ligne continue. Lire la suite ⮕