Lot-et-Garonne : « Je ne peux plus poser mes casseroles », le conflit de voisinage tourne au vinaigre pour ce restaurateur

Les choses s’enveniment à la veille de la réouverture des restaurants en juin 2021. « À peine sommes-nous venus nettoyer la salle tous les deux et la préparer pour recevoir de nouveau des clients qu’ils sont venus nous demander de faire moins de bruit, s’exaspère le chef. Nous n’embêtions personne en travaillant et jamais aucun autre voisin n’est venu se lamenter auprès de nous.

Télévision : après « Masterchef », la Lot-et-Garonnaise Emmanuelle Algrain participe à « Objectif Top chef » La candidate vient d’annoncer qu’elle fait partie des 72 candidats de cette saison à voir dans l’émission de M6 dès le 4 septembre

Le procès, initialement prévu le 4 septembre a été renvoyé au lundi 6 novembre. Le chef de l’Ecuelle d’or attend dans les semaines prochaines le passage d’une entreprise d’étude acoustique, mais se défend d’avoir déjà du double vitrage sur cette fenêtre, qu’il devrait maintenir fermé quelle que soit la saison. « Cette assignation, cela a fini de nous achever.

Pourtant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LADEPECHE31: Égalité hommes-femmes : où en est le département du Lot-et-Garonne ?En 2019, une délégation à l'égalité hommes-femmes et à la lutte contre les discriminations est créée au sein du département. Quelles sont les actions lancées par cette délégation ? Point d'étape 4 ans plus tard.

La source: ladepeche31 | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Le chrysanthème, toujours star de la Toussaint dans le Lot-et-GaronneCertains achètent leurs fleurs à la pépinière quelques jours avant d'aller se recueillir au cimetière. D'autres se les procurent sur place le jour même. Des lieux différents pour acheter un même produit : le chrysanthème, fleur indétrônable de la Toussaint.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Lutte contre les LGBTphobies : « Il y a un réel besoin dans le Lot-et-Garonne »Près de six mois après la première Marche des fiertés en Lot-et-Garonne et après l’annonce d’un plan gouvernemental visant à lutter contre les LGBTphobies, le collectif Pride 47 dresse un état des lieux de la situation dans le département

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Lot-et-Garonne : il met le feu à la maison dans laquelle sa famille se trouveUn homme a été mis en examen pour tentative de meurtre. Samedi 28 octobre 2023, il aurait volontairement incendié sa maison de Sainte-Livrade alors que sa famille s'y trouvait.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

LADEPECHE31: Météo en Lot-et-Garonne : Une vigilance concernant les crues, ce week-endDès jeudi 2 novembre, un épisode pluvieux et venteux, engendré notamment par la tempête Ciaran qui sévit autour de la Bretagne, va toucher le Lot-et-Garonne. Il devrait durer jusqu’à mercredi prochain, avec une forte intensité samedi, dimanche et lundi.

La source: ladepeche31 | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Accident en Lot-et-Garonne : une femme de 91 ans meurt dans un choc frontalMardi 31 octobre 2023, un nouvel accident de la route s'est avéré mortel en Lot-et-Garonne. Une conductrice de 91 ans est décédée à Viilleréal.

La source: actufr | Lire la suite ⮕