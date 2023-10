Lot-et-Garonne : cinq idées de choses à faire à l'occasion d'Halloween | Le Républicain Lot-et-Garonne

Des bonbons ou un sort ! De nombreuses communes du Lot-et-Garonne organisent des activités à l'occasion d'Halloween, mardi 31 octobre 2023. Le Républicain Lot-et-Garonne vous a sélectionné cinq idées d'activités - parmi les nombreux événements.1.

Rendez-vous incontournable à TonneinsLa ville Tonneins est devenue spécialiste d'Halloween, et cette année ne déroge pas à la tradition. Rendez-vous le 31 octobre. De 15h à 18h30, à la Manoque, découverte du cirque, du lancer de haches, tir à l'arc, acrobaties, etc., pour les enfants de 5 à 12 ans. Mais aussi contes et spectacles pour les enfants de 3 à 8 ans.

