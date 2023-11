Lot : découvrez le programme de la grande fête votive de Castelnau-Montratier

La fête de Saint-Martin 2023 arrive à très grands pas, du 9 au 12 novembre 2023 à Castelnau-Montratier dans le Lot, et le dynamique comité des fêtes met les bouchées doubles afin de se tenir prêt pour 4 jours de festivités. L'an dernier, l'incontournable fête votive avait fait carton plein. Alors il ne reste plus qu'à souhaiter au comité des fêtes de faire encore plus fort.

En attendant, voici le programme pour vous aider à patienter jusqu'au 9 novembre. Toutes les festivités auront lieu à la salle des fêtes de Castelnau-Montratier.Vendredi 10 novembre à 20 h 30 : loto. Samedi 11 novembre : concours de pétanque en doublette en 4 parties à la mêlée à 14 h, concours de rampeau à 15 h, confit de canard à l'ancienne et son œuf poché à 20 h (repas complet à 18 €, pour les enfants de moins de 12 ans, un menu spécial à 10 € est prévu). Réservez vos repas au numéro suivant : 06 38 49 25 51. N'oubliez pas vos assiettes et couverts.

Dimanche 12 novembre 2023 : le dépôt de gerbe au monument aux morts a lieu à 10 h 30, la messe est prévue à 11 h. Un apéritif offert par le comité animé par une bandas clôturera cette Saint-Martin à 12 h.N'hésitez pas à aller supporter les rugbymen du COC qui affronteront Luzech au stade du village Coco-Battut, dimanche 12 novembre, histoire de finir ce week-end haut en couleur par une touche bleue et blanche. headtopics.com

