Lora de Lacoste, l'alliance parfaite de l'élégance et du sport

Et si la marque au crocodile avait imaginé le sac idéal en cette rentrée chargée ? C'est du moins la question que l'on est en droit de se poser à la vue de ce modèle de maroquinerie qui n'a rien à envier à ceux des Maisons de luxe et autres grands noms de la mode.

Le sac Lora est ainsi disponible en « noir sophistiqué », « vert foncé sportif » et « blanc intemporel », et s'affiche dans deux tailles différentes pour une praticité optimale. Du bureau à la salle de sport, en passant par un dîner en ville ou un week-end à la campagne, il s'emporte absolument partout.

Le biscuit LU : un emblème des goûters d'enfantsDécouvrez les secrets du biscuit LU, inventé en 1886 par Louis Lefèvre-Utile, un biscuitier nantais. Chaque week-end, Olivier Dauvers vous dévoile les secrets des produits et des marques dans le podcast "Pourquoi de la conso". Lire la suite ⮕

Présentation de la lettre d'intention pour l'édition du centenaire de la compétition de footballLes présidents des fédérations de football du Maroc, de l'Espagne et du Portugal ont présenté leur lettre d'intention à la Fifa pour l'édition du centenaire de la compétition. Découvrez l'acte de candidature du trio. Lire la suite ⮕

Journal : présentation de la nouvelle app native des iPhoneCet historique complet pourra vous être très utile pour noter des souvenirs. C'est également une mine d'or de données personnelles, pour Apple. Lire la suite ⮕

Les premières assises du commerce à Quimper : présentation de la nouvelle plateforme internet QuimperCommerces.bzhLes élus locaux et l'agence Concept ont présenté la nouvelle plateforme internet QuimperCommerces.bzh lors des premières assises du commerce à Quimper. Le site vise à mutualiser les informations pour améliorer l'attractivité en ligne des commerçants de tous les quartiers. Il fournira les adresses, la géolocalisation, les horaires, descriptions, photos, offres et événements des commerces, ainsi que des informations pratiques sur la ville. Les commerçants ont un peu plus d'un mois pour enrichir le site avant sa mise en ligne en décembre. Lire la suite ⮕

Benjamin Castaldi ne reviendra pas à la présentation de la nouvelle édition de Secret StoryL'animateur télé a annoncé qu'il ne sera pas le présentateur de la prochaine saison de l'émission. Il souhaite tourner la page sans amertume et remercie les équipes de TF1 pour cette opportunité. Lire la suite ⮕

Réunion sur les dispositifs de services de Pont-d'Ouilly Loisirs et présentation de la voiturette en autopartageVendredi 2023, à Pont-d'Ouilly, près de Falaise, s'est tenue en soirée à la maison des habitants une réunion sur les dispositifs de services de Pont-d'Ouilly Loisirs ainsi que la présentation de la voiturette en autopartage pour la population, une AMI, qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part des personnes présentes. Lire la suite ⮕