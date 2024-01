Loi immigration : adoption sans étude d'impact

Le 19 décembre 2023, le Parlement adoptait la loi immigration avec les voix des députés macronistes ainsi que celles des élus du parti Les Républicains et du Rassemblement national.

En conditionnant l’accès à des prestations familiales et aux aides au logement à une durée de présence sur le territoire d’au moins cinq années ou à une durée d’activité professionnelle minimale pour les étrangers non ressortissants de l’Union européenne en situation régulière, ces parlementaires ont considérablement étendu le principe de la « préférence nationale » jusqu’à présent limité aux RSA et à la prime d’activité.Pour autant, « aucune étude d’impact n’a été réalisée avant ce vote », dénonce Arnaud Bontemps, co-porte-parole de Nos services publics, un collectif réunissant des hauts fonctionnaires. Conséquence : « les parlementaires se sont prononcés à l’aveugle, sans savoir ce que cela allait changer pour la vie quotidienne de nombreuses personnes », s’alarme le collecti





