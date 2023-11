Logements sociaux : la région est mauvaise élève dénonce le président d'Action logement

La délégation régionale Action Logement, l'agence marseillaise et la Direction des opérations, ont rejoint le quartier Euroméditerranée. L'occasion pour Bruno Arcadipane, son président, de faire un focus sur la région Paca.À quoi sert Action Logement ?Notre mission commune est belle et utile.

Elle est fondamentale pour tous les salariés du secteur privé et pour les entreprises de Paca et Corse. Et naturellement pour les élus du territoire. La situation du logement est très préoccupante au niveau national.

