Livre : « Sampler, c’est une autre manière de composer », cet auteur a décortiqué les classiques du hip-hop

« Tout le monde n’est pas capable de construire une mélodie à partir d’extraits de moins d’une seconde » Même si la chose est plus difficile aujourd’hui : les musiciens refusent souvent qu’on utilise des bouts de leurs morceaux ou demandent des sommes énormes pour cela. « J’essaie de rappeler que cette pratique est longtemps restée artisanale. Je suis dans la transmission. Et je parle d’hommages. On ne sample que les gens qu’on aime. »Soirée de lancement de l’album du rappeur bordelais Sinto Pap (Rock school Barbey, 20 h 30, 5 et 8 euros).

