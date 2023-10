Liverpool-TFC en Ligue Europa : 'On a beaucoup appris' estime le Toulousain Denis Genreau après la lourde défa

Quel sentiment domine après cette défaite ? D’un côté il y a de la frustration, de l’autre on se dit que la marche était un peu haute. On est tout de même déçus du score, mais il y a beaucoup de choses à apprendre de ce match. On va essayer de garder la même attitude pour le match retour, et je pense vraiment qu’il y aura quelque chose à faire.

