Liverpool s'impose difficilement contre Sheffield United et reprend la tête de la Premier League

Liverpool est péniblement venu à bout de la lanterne rouge Sheffield United (3-1), jeudi à Anfield, avec deux buts tardifs qui ramènent les Reds à la première place de la Premier League . Alexis Mac Allister (76e, 2-1) et Cody Gakpo (90e, 3-1) ont soulagé leur équipe et leurs supporters sur la fin d’une rencontre difficile pour Liverpool , moins flamboyant et furieux qu’à son habitude.

Les Reds comptent désormais 69 points, soit deux de plus que Manchester United (2e, 67 pts) et trois de plus que Manchester City (3e, 67 pts), triple tenant du titre. Les trois membres du podium ont tous gagné durant cette 31e journée et le suspense reste entier, à un mois et demi de la fin du championnat. Après les victoires de Manchester United et Manchester City, respectivement contre Luton (2-0) et Aston Villa (4-1), Liverpool a ouvert le score de manière un brin chanceuse : Darwin Nunez est venu contrer un dégagement du gardien Ivan Grbic (17e, 1-0)

Liverpool Sheffield United Premier League Victoire Football

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



OuestFrance / 🏆 60. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Liverpool domine Sheffield United et reprend la tête de la Premier LeagueSauvé d'une soirée difficile ce jeudi par un but fantastique de l'Argentin Alexis Mac Allister, Liverpool a fini par battre Sheffield United (3-1) pour retrouver sa place de leader avec deux points d'avance sur Arsenal et trois sur Manchester City.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Liverpool-Sheffield United - 31e journée de Premier LeagueRecevez les dernières mises à jour de Football sur Eurosport. Suivez le Liverpool - Sheffield United en direct le 04/04/2024. Découvrez les scores, les statistiques et les commentaires en temps réel.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »

Sheffield United en direct : Les Reds talonnent ArsenalDarwin Nuñez inscrit son 11e but cette saison en vingt-huit apparitions en Premier League avec Liverpool.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Rencontre entre Liverpool et SheffieldCette rencontre entre Liverpool et Sheffield est à suivre ce jeudi 4 avril à partir de 20 heures 30 sur les antennes de CANAL+. Les Reds de Liverpool sont peut-être les plus susceptibles de soulever le trophée de champion d’Angleterre en fin de saison.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Le pari sûr du 4 avril - Premier LeagueNotre pronostic : Liverpool mène à la mi-temps et bat Sheffield (1.31)

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Premier League : Liverpool s’intéresse à l’intelligence artificielle pour tirer les cornersDes experts du club anglais ont participé à une expérimentation, mais on n’en est pas encore à une utilisation concrète sur le terrain

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »