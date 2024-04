Liverpool s'en sort grâce à un bijou de Mac Allister

Arsenal et Manchester City ont un temps dû se frotter les mains en voyant Liverpool en difficulté face au relégable Sheffield . Mais les Reds s'en sont sortis grâce à un bijou d'Alexis Mac Allister dans le dernier quart d'heure. D'une frappe puissante en pleine lucarne décrochée depuis l'extérieur de la surface, l'Argentin a donné la victoire à son équipe (3-1). Tout avait été nettement plus compliqué, avant ça.

Darwin Nunez avait bien ouvert le score en première période, mais sur un cadeau d'Ivo Grbic, le gardien de Sheffield, qui a dégagé le ballon directement sur l'Uruguayen. Un but gag pour faire sauter le verrou, Liverpool pensait avoir fait le plus dur, mais les Blades ont su égaliser en deuxième période, sur un CSC de Conor Bradley. Liverpool reprend deux points d'avance sur Arsenal Sheffield a tenté de tenir, ensuite, jusqu'au but de Mac Allister. En toute fin de match, Cody Gakpo a ajouté un but pour sceller le sort du matc

Liverpool Sheffield Victoire But Mac Allister

RMCsport

