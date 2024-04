Liverpool reprend la tête de la Premier League

Au lendemain de la victoire d' Arsenal qui lui avait subtilisé la première place, Liverpool a répris son bien en battant la lanterne rouge, Sheffield United (3-1), jeudi soir en Premier League . Les Reds ont douté, malgré le but gag de Nunez (17e), sur une erreur du gardien des Blades. En effet, Bradley a marqué contre son camp (58e) avant le sursaut signé Mac Allister et Gakpo (90e). Liverpool a du coeur.

Les Reds se sont faits peur face à la lanterne rouge Sheffield United qui a égalisé avant de s'écrouler dans les vingt dernières minutes (3-1), jeudi soir à Anfield. Grâce à des buts de Darwin Nunez, Alexis Mac Allister et Cody Gakpo, les joueurs de Jurgen Klopp doublent Arsenal et retrouvent leur fauteuil de leader de Premier League.Les Reds ont manqué d'imagination, pas de détermination. Mal en point après l'égalisation contre le cours du jeu des Blades, Liverpool a retrouvé de l'allant par l'intermédiaire d'Alexis Mac Alliste

