Littoral royannais : la surveillance des plages, l’été prochain, ne sera pas gérée par les pompiers

Le fait que l’ancien président de la Cara, Jean-Pierre Tallieu, était aussi président du Sdis facilitait aussi peut-être les choses. D’où cette reconduction tacite du marché d’année en année. « La roue a tourné », constate Eric Harry, le responsable du centre de formation de la SNSM de Rochefort qui va piloter le dispositif. Au total, 161 sauveteurs devront être recrutés et formés pour les postes de secours du Pays royannais.

pas rémunérés mais indemnisés sans que l’employeur ne paie de charges sociales, ne cotisaient pas à la Sécurité sociale et n’avaient pas de congés maladie. Les surveillants de la SNSM, eux, auront un statut de salarié de la collectivité.

Quand les pompiers effectuaient 50 heures de travail par semaine, leurs successeurs devront se limiter à 43 heures. D’où ce besoin d’un contingent plus important. « De toute façon, cette histoire de vacations n’allait pas durer. Et puis c’est plus juste pour ces jeunes, souvent étudiants, qui jusque-là ne pouvaient pas comptabiliser ces heures dans le calcul de leur future retraite », souligne Vincent Barraud.

