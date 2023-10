Littoral agathois : un nombre de transactions en baisse, mais des prix qui augmentent encore

Le panorama statistique publié ce mois-ci par la Chambre des notaires de l’Hérault éclaire à plus d’un titre le contexte immobilier du littoral agathois et, plus largement, du département.

Ainsi, le prix du mètre carré médian en bord de mer (ce qui signifie que la moitié des transactions ont été conclues à un prix inférieur et l’autre moitié, à un prix supérieur, NDLR) atteint 4 060 € (3 390 € dans l’Hérault, + 7,4 %), en augmentation de 10,3 % en un an à peine ! "Le prix médian observé sur le littoral héraultais est près de trois fois supérieur à celui des hauts cantons",...

France Actualités

Lire la suite:

Midilibre »

Météo Bouches-du-Rhône: journée nuageuse avec un ciel voilé sur le littoralVIDÉO - Découvrez en images les prévisions météo complètes du jeudi 26 octobre 2023 pour Marseille sur la chaîne BFM Marseille Provence. Lire la suite ⮕

Immobilier : les Côtes-d’Armor attirent toujours autant les acheteurs, surtout le littoralLe littoral des Côtes-d’Armor, moins cher que la moyenne, continue d’attirer. Le nombre de transactions a tout de même baissé, mais les tarifs augmentent encore. Lire la suite ⮕

Attention aux grandes marées ce week-end sur le littoral des Hauts-de-FranceDu samedi 28 au lundi 30 octobre 2023 inclus, de forts coefficients de marée sont attendus allant jusqu'à 104 le dimanche 29 octobre 2023. Qui plus est, dans la nuit de samedi à dimanche, on passe à l'heure d'hiver. Attention... Lire la suite ⮕

Solidarité en mer, recul du trait de côte, réchauffement climatique : le salon international du littoral, traiL'événement porté par Midi Libre et Midi Events se déroule les 24 et 25 octobre au parc des expositions de Montpellier. Au programme : conférences, tables-rondes, stands de l'économie bleue, rencontres Btosea... Lire la suite ⮕

Pays Basque : Le littoral placé en vigilance jaune vagues submersionMétéo France a décidé de placer la littoral basque en vigilance jaune aux vagues submersion dans la nuit de jeudi à vendredi 27 octobre 2023. La préfecture appelle à la vigilance. Lire la suite ⮕

Normandie: débat public de six mois sur l'avenir du littoralVIDÉO - Un débat public d'ampleur de six mois va être organisé sur l'avenir du littoral, notamment en Normandie, jusqu'au printemps prochain. Lire la suite ⮕