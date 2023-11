Lille : météo du jeudi 2 novembre

Une brise modérée de 26 km/h, de direction sud-ouest, se lèvera. Le soleil n'est pas envisagé pour le matin, de par les nuages qui persistent. Le beau temps brillera de temps en temps, demain après-midi. On aura une température extérieure de 10°C minimum et 11°C maximum. La grisaille s'obstine à faire de la résistance, dissuadant encore demain soir le retour du soleil. Les températures seront proches de 10°C.

LIBE: Mauvais temps pour le Printemps républicainL’association créée pour défendre la place de la laïcité dans le pacte républicain vient d’élire sa nouvelle présidente. Mais elle est en perte de vitesse notamment par les liens ambigus de son ex-président El Khatmi avec l'extrême droite.

OUESTFRANCE: Vous allez aimer le mauvais temps avec ce K-Way 5 étoiles à prix déchiréLe K-Way n’est pas mort, vive le K-Way. Cdiscount vous prouve que la veste K-Way d’aujourd’hui n’est plus le modèle qui a tant de succès dans le courant des années 80 et 90.

LE_FIGARO: JO de Paris : près de 20% des boîtes de bouquinistes «en mauvais état»Pour préparer le déplacement des échoppes, ordonné par la préfecture le temps des jeux olympiques, la mairie a commandé un audit.

LAMARSWEB: À Arles, le mauvais pli de la répression syndicaleAprès un débrayage lundi contre le licenciement d’un cadre, les postiers arlésiens se rassemblent ce mardi contre la mise à pied d’un syndicaliste. Il sera fixé sur son sort dans une semaine.

LAVOIXDUNORD: Tempête Ciaran à Lille : la Grande fête du Cirque annule ses représentations ce jeudiLa tempête Ciaran contraint la Grande Fête Lilloise du Cirque à annuler ses représentations de ce jeudi, sur décision préfectorale.

LAVOIXDUNORD: Lille : météo du mercredi 1 novembreLa belle luminosité ne durera pas. Durant la journée, un champ nuageux apparaîtra dans un ciel de plus en plus couvert.

