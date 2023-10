Lille : La justice suspend l’expulsion d’une Algérienne revenue de Syrie

La justice administrative a suspendu vendredi un arrêté d’expulsion vers l’Algérie du préfet du Nord à l’encontre d’une Roubaisienne partie mineure avec sa famille en Syrie, considérant qu’il n’était « pas avéré » qu’elle représente « une menace grave pour l’ordre public ».

Elle « doit pouvoir se reconstruire en France – ce pays qui a toujours été le sien, où elle est née, où elle a grandi, et dont elle a été privée contre son gré par une famille maltraitante ».Sa mère avait refusé de demander pour elle la nationalité française à l’adolescence, faisant aujourd’hui d’elle une ressortissante algérienne en situation irrégulière.

Lire la suite:

20Minutes »

