Ligue 1 : une victoire face à Toulouse qui rassure pour un MHSC en pleine tempête

Les points sur les i, les barres sur les t et les têtes à l’endroit. Au bout d’une semaine à ne pas mettre un optimiste dehors, le Montpellier HSC a tout balayé. Les polémiques, les ombres et les doutes nés d’une défaite à Nantes (2-0), d’une altercation entre Mamadou Sakho et Michel Der Zakarian puis de sanctions de la commission de discipline de la LFP.

Mais bloc bas et avec Chotard encore hyperactif, ils ont fait front, à l’image de la semaine, sans un mot plus haut que l’autre, mais avec un but de plus que les autres. Estève-Fayad, des choix forts de Der Zakarian "Toulouse a d’abord eu le ballon, l’a mieux utilisé, nos distances étaient un peu grandes entre nous, on avait du mal à récupérer le ballon. On manquait de mobilité. Mais on marque un très joli but", résumait Der Zak.

Montpellier - Toulouse: Un match crucial pour les deux équipesMontpellier et Toulouse s'affrontent dans un match décisif pour les deux équipes. Toulouse cherche à se relancer après une défaite en Ligue Europa et deux nuls en Ligue 1. Montpellier, quant à lui, doit remporter ce match pour éviter la relégation. Une semaine mouvementée pour le MHSC avec une altercation entre Sakho et Der Zakarian. Lire la suite ⮕

Le TFC affronte Montpellier après sa défaite à LiverpoolQuatre jours après sa défaite à Anfield contre Liverpool en Ligue Europa (5-1), le TFC retrouve la Ligue 1 sur la pelouse de Montpellier ce dimanche (15 heures). Pour terminer cette semaine à trois matchs, Carles Martinez a fait tourner son équipe Sur les onze joueurs titulaires en Angleterre jeudi, sept vont à nouveau démarrer cet après-midi. Spierings, Begraoui, Gelabert et Magri, qui n'avaient pas débuté à Anfield, font leur apparition dans le onze. En Ligue 1, les Toulousains restent sur deux matchs nuls consécutifs, à Brest et face à Reims (1-1 lors des deux matchs). Quinzième à trois points du TFC (11e), le MHSC reste pour sa part sur une défaite à Nantes. Le dernier match à domicile, face à Clermont, avait été interrompu à la suite d'un jet de pétard en direction de Mory Diaw, le gardien auvergnat. Une partie d'une tribune de la Mosson sera donc fermée cet après-midi. La composition du TFC : Restes - Desler, Costa, Nicolaisen, Suazo - Spierings, Casseres, Schmidt - Begraoui, Magri, Gelabert Lire la suite ⮕