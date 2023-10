Ligue 1 : Nice enfonce Clermont (1-0) et prend la tête du classement

Avec 22 pts (6 victoires et 4 nuls), Nice devance provisoirement de deux longueurs Monaco, qui joue dimanche à Lille (4e). Gaëtan Laborde a manqué un penalty pour les Aiglons à la 37e minute, tirant en force au-dessus du but gardé par Mory Diaw. Un penalty sifflé pour une faute d’Alidu Seidu sur Hicham Boudaoui.

Les Azuréens ont fini par trouver l’ouverture à la 74e minute, avec un but d’Hicham Boudaoui qui a repris de près un centre de la gauche de Romain Perraud, entré à la place de Melvin Bard à la mi-temps.

Clermont, vainqueur à Lyon (2-1) dimanche dernier, est toujours 17e et avant-dernier (1 victoire, 2 nuls, 6 défaites), avec deux points de plus que l’OL, en déplacement à Marseille (8e) dimanche. Pourtant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète. headtopics.com

Nice : suivez le match d’ouverture de la 10e journée de Ligue 1 en liveClermont reçoit Nice, ce vendredi 27 octobre (21 h), lors de la 10e journée de Ligue 1. Les Aiglons peuvent provisoirement prendre la tête du championnat en cas de victoire. Suivez le match en direct. Lire la suite ⮕

Ligue 1 : Malgré l'extra sportif, Nice veut enchainer face à ClermontVIDEO - Dauphin du championnat, les Niçois veulent poursuivre leur série d’invincibilité dès ce vendredi à Clermont malgré un contexte extra-sportif très compliqué. Lire la suite ⮕

Ligue 1 - Nice leader provisoire après sa victoire à ClermontMalgré un pénalty raté par Gaëtan Laborde, l'OGCN a su faire plier Clermont ce vendredi en ouverture de la 10e journée (1-0) pour devenir leader provisoire. Lire la suite ⮕

Nice, Ligue 1, 10ème journée, match du vendredi 27 octobre 2023Composition Clermont Foot - Nice, Ligue 1, 10ème journée, match du vendredi 27 octobre 2023 Lire la suite ⮕

Ligue 1 : Le programme tv complet de la 10e journéeVIDEO - Dixième journée de la saison 2023/24 les 27, 28 et 29 octobre. Journée à suivre sur Amazon Prime, Canal+ Foot et Canal+ Sport 360, avec l'Olympico OM - OL au programme. Lire la suite ⮕

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Clermont - Nice du 27 octobreNotre pronostic : Nice s’impose à Clermont (1.82) Lire la suite ⮕