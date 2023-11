Ligue 1: match nul entre Le Havre et Metz

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos...

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos proches"Benjamin Netanyahu: "Les objectifs sont très clairs: la destruction des capacités militaires du Hamas et le retour des otages à la maison"Laurent Nuñez: "Les actes antisémites, on en recense déjà plus de 200 depuis le 7 octobre dernier" dans l'agglomération parisienne

Victoire de Lille face à Monaco, Montpellier bat Toulouse, match nul entre Metz et Le HavreLille remonte à la quatrième place en battant Monaco 2-0. Montpellier remporte une victoire précieuse 3-0 contre Toulouse grâce à un doublé d'Adams. Match nul décevant entre Metz et Le Havre. Lire la suite ⮕

Metz - Le Havre : Un match crucial pour le maintienAprès quatre défaites consécutives, Metz doit se relancer face à un adversaire direct pour le maintien. Les deux promus se retrouvent après la saison dernière. Les Grenats, actuellement 16e, doivent l'emporter pour remonter au classement. Les Havrais, 11e, se contenteraient d'un match nul. Pariez sur Metz - Le Havre pour plus que tripler la mise ! Lire la suite ⮕

Match de Ligue 1 Uber Eats : Toulouse affronte Le HavreLe Toulouse Football Club jouera contre Le Havre lors de la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats, le dimanche 5 novembre 2023 à 15 heures au Stadium de Toulouse. Les supporters sont invités à soutenir l'équipe de Carles Martinez Novell. Gagnez vos places en participant au concours jusqu'au 31 octobre 2023. Bonne chance à tous ! Lire la suite ⮕

Metz et affrontent en Ligue 1Le match entre Metz et se déroule au stade Saint-Symphorien. Les deux équipes ont un bilan équilibré dans leurs confrontations précédentes. Lire la suite ⮕

Exploit des Dragonnes de Metz en Ligue des championsLes Dragonnes de Metz ont réalisé un exploit en allant s'imposer dans la salle des Vipères de Kristiansand (37-35), triples tenantes du titre, dimanche en Ligue des champions. Lire la suite ⮕

Paris veut enchaîner en Ligue 1 après son succès en Ligue des ChampionsEn grande forme après son succès en Ligue des Champions, Paris veut enchaîner en Ligue 1 afin de ne pas lâcher le wagon de tête emmené par Nice. Découvrez les compositions officielles des deux équipes ! Lire la suite ⮕