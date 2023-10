Ligue des Champions : Le Barça facile contre Donetsk, Griezmann et Morata sauvent encore l'Atletico et Leipzig l'emporte sans forcer... L'essentiel de la J3 (mercredi soir)Ligue 1 : "Lyon n’est plus un concurrent de l’OM", Rothen assure qu’il n’y a pas match

Ligue des Champions : Le Barça facile contre Donetsk, Griezmann et Morata sauvent encore l'Atletico et Leipzig l'emporte sans forcer... L'essentiel de la J3 (mercredi soir)Ligue 1 : "Lyon n’est plus un concurrent de l’OM", Rothen assure qu’il n’y a pas match

Ligue Europa : Liverpool-Toulouse en Ligue des Champions 2007, cet 'inoubliable' sommet des anciens du TéfécéSeize ans après leur affrontement au tour préliminaire de la Ligue des Champions, le Toulouse FC et Liverpool se retrouvent en Ligue Europa. Lire la suite ⮕

Ligue des Champions : la spéciale de Kylian Mbappé délivre le PSG (vidéo)L’attaquant parisien a mystifié la défense italienne pour ouvrir le score face à l’AC Milan. Lire la suite ⮕

Lyon Politiques: 'L'exclusion consolide l'entre-soi' selon Michel NoirVIDÉO - Michel Noire, l'ancien maire de Lyon, est revenu sur les émeutes de 2023. Lire la suite ⮕

PSG : 'Luis Enrique a montré de l'arrogance', selon Dugarry face à NewcastleVIDEO - Pour Jérôme Rothen et Christophe Dugarry dans Rothen s'enflamme, Luis Enrique doit faire mieux dans sa préparation pour un match de Ligue des Champions. Dugarry évoque la rencontre face à Newcastle et décrit de l'arrogance chez le technicien espagnol. Lire la suite ⮕

Rothen s'enflamme du mercredi 25 octobreLa première heure en intégralité de l'émission « Rothen s’enflamme », le rendez-vous qui vous plonge dans un vestiaire de foot. Tous les soirs, des anciens joueurs professionnels analysent et débattent autour de l’actualité du foot. Lire la suite ⮕

Der Zakarian/Sakho : Rothen raconte l'altercation entre le joueur et son coachVIDEO - Après l'altercation entre Mamadou Sakho et son coach Michel Der Zakarian, Jérôme Rothen raconte ce qu'il s'est placé avec l'avis d'Andy Delort ancien joueur montpellierain. Lire la suite ⮕