Ligne Rouge: Témoignage de la mère de Mia, otage du Hamas

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos proches"Benjamin Netanyahu: "Les objectifs sont très clairs: la destruction des capacités militaires du Hamas et le retour des otages à la maison"Laurent Nuñez: "Les actes antisémites, on en recense déjà plus de 200 depuis le 7 octobre dernier" dans l'agglomération parisienneGaza: "Huit membres de la famille directe de ma compagne ont été tués dans un bombardement, dont six enfants" affirme Josselin, un Français marié à une PalestinienneOtages: "Les familles sont mortes de peur que cette opération ne précipite leurs fins" affirme Patrick Klugman (coordinateur de "Freethem")7 MINUTES POUR COMPRENDRE - Pourquoi les passagers d'un vol en provenance d'Israël a été pris d'assaut au Daguestan?"Il faut que je garde l'espoir, sinon je vais devenir fou": l'attente interminable du père de Mia, une Franco-israélienne otage du Hamas

