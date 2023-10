Liga : Gérone est leader et met la pression au Real Madrid et au Barça

Gérone, c’est la très belle surprise de ce début de saison. Ce vendredi, le club catalan s’est imposé contre le Celta Vigo, c’est le Vénézuélien Yangel Herrera (90’ +1) qui a donné la victoire aux siens en fin de match.

Un succès important pour Gérone qui prend provisoirement la première place de la Liga en attendant le Clasico entre le Barça et le Real Madrid. Comptablement, seul la Casa Blanca peut passer devant les Gironistes après cette 11e journée. Ce vendredi soir, Le Gérone FC s’est imposé sur le fil contre le Celta Vigo et prend donc la tête de la Liga en attendant le Clasico entre le Barça et le Real Madrid.

