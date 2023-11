Libération - Un quotidien d'information libre et engagé

Libération est un quotidien d'information libre, vigilant et engagé. L'objectif de Libération est de fournir une information complète et vérifiée, dans tous les domaines. Sans préjugés, ni complaisance, ses enquêtes reportages et analyses s'emploient à comprendre et à décrire l'actualité et à révéler les mutations des sociétés et des cultures.Ils l’ont appelé «l’acte I».

Celui qui a démarré, le 17 novembre 2018, un mouvement de contestation inédit en France, à l'appel, non pas de syndicats ou partis politiques, mais d'anonymes sur les...Auteur de plusieurs recherches sur les effets des mesures prises pour éteindre la crise des gilets jaunes, l'économiste Mathieu Plane, directeur adjoint à l'Observatoire français des conjonctures.

Des milliers de personnes restent prises au piège ce mardi sur le site du principal hôpital de Gaza, au milieu de combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Les familles des otages ont décidé de marcher jusque'à Jérusalem pour réclamer la libération de leurs proches.

RFI:

La Nouvelle Fiat 600 électrique est une voiture destinée aux familles, avec zéro émission. Elle bénéficie de tarifs agressifs et d'un bonus écologique étendu chez Fiat.

Frandroid

La marque française Seb a ouvert la porte à une nouvelle façon de préparer la frite, en développant la première friteuse sans huile il y a une dizaine d'années.

MagazineCapital

Le groupe Meta déploie une communication inédite auprès des utilisateurs européens de Facebook et Instagram. Ils sont invités à choisir entre payer un abonnement pour utiliser leur compte sans pub ou continuer à en faire usage gratuitement en étant exposé à des annonces personnalisées.

RTLFrance

Gravement blessé au genou et au ménisque, Neymar ne reviendra pas sur les terrains avant un bon moment. Le Brésil doit donc gérer les éliminatoires du Mondial 2026 et la prochaine Copa América sans son emblématique numéro 10.

footmercato

Microsoft va bel et bien continuer de proposer une version sans abonnement pour la suite Office. Une nouvelle version sera officiellement proposée l'année prochaine, permettant aux utilisateurs d'utiliser Word, PowerPoint, Excel, etc. sans abonnement et d'installer les logiciels en local sur leur ordinateur.

Clubic