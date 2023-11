Libération - L'information complète et vérifiée

Libération est un quotidien d'information libre, vigilant et engagé. L'objectif de Libération est de fournir une information complète et vérifiée, dans tous les domaines. Sans préjugés, ni complaisance, ses enquêtes reportages et analyses s'emploient à comprendre et à décrire l'actualité et à révéler les mutations des sociétés et des cultures.Le cri vient du cœur. «Ah non !» s’exclame la députée de La France insoumise Clémentine Autain dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale.

Ce 12 octobre, l’élu du Rassemblement national (RN) Emmanuel...Le cri vient du cœur. «Ah non !» s’exclame la députée de La France insoumise Clémentine Autain dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale. Ce 12 octobre, l’élu du Rassemblement national (RN) Emmanuel...La scène se passe début novembre, en marge d’une conférence de Ségolène Royal. Une militante du collectif Némésis, un groupe identitaire féminin, interpelle l’ancienne ministre socialiste en...Lorsqu’elle passe les portes du pouvoir, l’extrême droite ne fait pas de cadeaux aux femme





libe » / 🏆 19. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La France insoumise : Clémentine Autain « atterrée » par la mise en retrait de Raquel GarridoClémentine Autain, députée insoumise de Seine-Saint-Denis, a confié ce mardi 7 novembre être « atterrée » par la mise en retrait pendant quatre mois de sa collègue Raquel Garrido. Cette dernière a été sanctionnée par le bureau politique de LFI après ses prises de parole contre Jean-Luc Mélenchon et le fonctionnement du parti.

La source: OuestFrance - 🏆 56. / 23,4375 Lire la suite »

Critiques contre Jean-Luc Mélenchon à LFI : Clémentine Autain 'atterrée' par la sanction contre Raquel GarridoLa députée LFI de Seine-Saint-Denis, Clémentine Autain, est l'invitée du Grand Entretien.

La source: franceinter - 🏆 40. / 28,125 Lire la suite »

Chikirou-Garrido : Clémentine Autain dénonce l’autoritarisme sélectif du «clan» à la tête de LFIIndiscrétions piquantes, maladresses vaches ou douces confessions : chaque jour, retrouvez les brèves qui auscultent le monde politique.

La source: libe - 🏆 19. / 64,68 Lire la suite »

Affaires de Raquel Garrido : 'Ça dessert le mouvement', pointe Clémentine AutainInvitée ce vendredi 13 octobre sur BFMTV, l'Insoumise Clémentine Autain n'a pas paru très combative pour défendre sa 'camarade' Raquel Garrido, empêtrée dans différentes affaires.

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79,3 Lire la suite »

L'antisémitisme est 'historiquement' un combat de la gauche, relève Clémentine AutainAlors que la position de Jean-Luc Mélenchon sur le conflit entre le Hamas et Israël fait couler beaucoup d'encre, La députée LFI Clémentine Autain a relevé mardi que le combat contre l'antisémitisme était 'historiquement' de gauche. Et d'ajouter que les 'théoriciens de l'antisémitisme viennent de l'extrême droite'.

La source: Europe1 - 🏆 22. / 60,984 Lire la suite »

Le premier GROS questionnement de la saison : clémentine ou pas clémentine ?Bon, dit comme ça, c'est curieux (on vous l'accorde) ! Mais, un gros questionnement s'impose entre Candice et Clara : clémentine ou Kumquat, (vous savez ce petit arbre fruitié originaire de Chine) ? Visiblement, pour nous comme pour Clara et Candice, ça reste encore un mystère ! A vos pronostics : Kumquat ou clémentine...

La source: TF1 - 🏆 53. / 23,4375 Lire la suite »