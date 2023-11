Libération de 13 otages israéliens capturés par le Hamas

C'est l'accord que tout Israël attendait : la libération d'une partie des otages capturés par le Hamas le 7 octobre. Treize otages israéliens ont été libérés et pris en charge par la Croix-Rouge, vendredi 24 novembre, selon une déclaration du porte-parole du CICR, Frédéric Joli, sur franceinfo. Au total, la Croix-Rouge a annoncé 'la libération en toute sécurité de 24 otages'. Parmi eux se trouvent dix otages thaïlandais et un otage philippin, selon le ministère des Affaires étrangères du Qatar.

En échange des 24 otages, Israël a libéré 39 femmes et enfants détenus dans ses prisons, selon le ministère qatari des Affaires étrangères.Deux jours plus tôt, les médias du monde entier annonçaient la conclusion de l'accord : 50 otages israéliens contre 150 détenus palestiniens en Israël dans les deux cas des femmes et des mineurs avec une pause de quatre jours dans les combats à Gaza.





