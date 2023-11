Lexar : des barrettes de RAM DDR5 ARES avec une garantie à vie

Lexar est un fabricant bien connu pour tout ce qui touche à la mémoire, et ce, qu'il s'agisse des puces de DRAM ou de la NAND comme sur leDe jolies barrettes… pour qui aime le RVB Moins connu que les Corsair, G.Skill et autres Kingston, Lexar n'a pourtant pas à rougir de la comparaison avec ses principaux concurrents, et ses barrettes de RAM ont toujours eu une très bonne réputation

. Réputation d'ailleurs appuyée par la garantie à vie que nous retrouvons évidemment sur toute la gamme de DDR5 ARES. Il faut effectivement savoir que nous testons le modèle le plus haut de gamme de cette série.Ainsi, à côté de nos barrettes de DDR5-6400, Lexar distribue aussi des kits de DDR5-4800 et d'autres de DDR5-5600. En revanche, pas question de concurrencer Corsair/G.Skill avec des kits plus rapides encore (7000+). La marque se focalise sur ce qui constitue le gros des ventes, et les ARES sont des modèles de choix avec leurs jolis radiateurs, qui ont toutefois un défaut. Ainsi équipées, les barrettes mesurent 43,3 millimètres de haut, ce qui peut être juste avec certains ventirads.Pour le reste, rien que du très classique, et bien sûr, les barrettes mesurent 140 millimètres de long (format DIMM 288 broches) pour 7,9 millimètres d'épaisseur. Elles sont garanties pour un fonctionnement entre 0 et 85 °C, mais plus important, elles disposent d'excellents timings en CL32-38-38-76 à 1,4 vol

:

