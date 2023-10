Lester Bangs, de l’art de la critique rock

(dont il sera viré) pour ce qu’il est réellement, un grand auteur, à la croisée de la Beat Generation et des Gonzo. Mort de ses excès à 33 ans en 1982, il n’aura pas eu le temps de déployer son talent littéraire au-delà de sa passion pour le rock. Près de cinquante ans après, la force et la folie de sa plume punk restent intactes .

Qu’importe si on se fiche aujourd’hui de lire des articles sur Jethro Tull ou Sham 69, de toute manière, ces groupes n’ont jamais été le réel sujet des articles de Lester Bangs. C’est grâce aux éditions Tristram et à Jean-Paul Mourlon, qui releva le défi d’une traduction (que même Philippe Garnier pensait impossible), qu’on a pu enfin le lire en français à la fin des années 90.

