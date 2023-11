Les victimes des pesticides témoignent sur Mediapart

Alors que, à la veille du vote européen sur le glyphosate, la France se dirige vers une nouvelle abstention, Mediapart fait parler les victimes. Neuf personnes touchées par des maladies liées aux pesticides témoignent. Une émission en accès libre.vie qui bascule, le combat pour faire reconnaître sa maladie, les menaces, la culpabilité...

Que traverse-t-on lorsqu’on est victime de pesticides ? Comment faire reconnaître les responsabilités ? Comment obtenir réparation ? Mercredi soir, Mediapart donne la parole à celles et ceux qui sont tombés gravement malades pour avoir utilisé des pesticides dans le cadre de leur travail. Ces victimes viennent du Tarn-et-Garonne, des Côtes-d’Armor, d’Isère ou encore de l’Hérault. Certaines s’expriment face caméra pour la première fois. Certaines se connaissent, d’autres se rencontreront sur notre platea

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

LE_FİGARO: Gaza : le Qatar réclame «une enquête internationale» sur les raids israéliens dans les hôpitauxLe parquet de Compiègne a ouvert une enquête pour «violation de sépulture ou monument initié à la mémoire des morts commises en raison de la race, l'ethnie, la nation, la religion». →

LADEPECHEDUMİDİ: Les jeux écoresponsables : une nouvelle tendance dans les magasins de jouetsLes jeux écoresponsables sont une nouvelle catégorie de jouets dans les magasins. Ils comprennent des jeux en bois, des jeux de société sur l'écologie et des jeux made in France, reflétant une prise de conscience environnementale. Certains magasins utilisent même un système de notation environnementale pour classer les produits.

LAMARSWEB: Une association israélienne aide les malades palestiniens à se rendre dans les hôpitaux israéliensYael Noy est la présidente de « The Road to recovery », une association israélienne de bénévoles qui conduisent les malades palestiniens des checkpoints à Gaza et en Cisjordanie jusqu’aux hôpitaux israéliens. Yael Noy s’occupe à plein temps de son association qui organise également des journées de loisirs pour les patients palestiniens et leurs familles.

ACTUFR: Dans les Hautes-Pyrénées aussi les agriculteurs préparent une grande manifestationAprès le Gers, le Tarn-et-Garonne et le Tarn, ce sera au tour des agriculteurs des Hautes-Pyrénées de manifester leur colère. Rendez-vous est fixé le 15 novembre à Tarbes.

BFMTV: 'Prochain train dans une minute': qui sont les voix derrière les annonces sonores du métro parisien?Chaque ligne de la RATP bénéficie de sa propre identité sonore. Cette dernière est composée de deux voix: l'une est féminine, l'autre est masculine.

