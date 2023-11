Les victimes de violences conjugales pourront déposer plainte à l'hôpital de Strasbourg

«C’est à nous de nous déplacer, ce n’est plus à la victime», insiste auprès du Figaro Yann Renard, commandant en second du groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin. Un mot d’ordre qui vient illustrer la nouvelle convention signée lundi entre les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) et Yolande Renzi, la procureure de la République de Strasbourg qui permet l’audition des victimes et le dépôt de plainte pour violences conjugales au sein même de l’hôpital.

«Agir au plus tôt» Cette convention encadre l’installation d’un local pour les forces de l’ordre, police et gendarmerie, dédié à la prise en charge de ces affaires dans l’enceinte de l’établissement hospitalier. Elles seront alertées par le personnel soignant dès qu’une victime souhaitera faire une déposition, voire déposer plainte. «L’intérêt du dispositif est d’agir au plus tôt. Lorsqu’on est sous emprise ou que l’on subit la violence d’un compagnon, se rendre à l’hôpital est déjà une première étap

