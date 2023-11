Les Ultim continuent leur route sur cette Transat Jacques Vabre 2023, alors que le reste des bateaux engagés est toujours à quai. Ce samedi 4 novembre, les « trimarans volants » sont au niveau de l’équateur, en plein océan Atlantique.Le reste de la flotte, elle, est toujours à quai en France. Les Ocean Fifty et les Class40 sont stationnés à Lorient, alors que les Imoca sont au lieu de départ, au Havre. En raison des tempêtes, leur départ n’a cessé d’être reporté

. Pour ceux à Lorient, ils ne repartiront pas, au mieux, avant lundi, alors que les Imoca ne s’élanceront pas avant mardi.Pendant cette Transat Jacques Vabre, un duo se démarque particulièrement. Au milieu de nombreux équipages français, le Chinois Jingkun « Jackie » Xu fait équipe avec le Britannique Mike Golding, en Imoca. Un équipage qui détonne, d’autant plus que les deux ne parlent pas la même langue, alors qu’ils vont au moins passer une quinzaine de jours en mer. Cet improbable duo de skippers chinois et britannique fait équipe en mer, sans parler la même langue - Edition du soir Ouest-France - 03/11/2023Pour son quatrième jour, la Transat Jacques Vabre a vécu une nouvelle journée à deux vitesses. Les Ultim ont poursuivi leur route dans l’Atlantique mais à faible vitesse, SVR Lazartigue, le Maxi Banque Populaire XI et le Maxi Edmond de Rothschild se tenant en quelques milles toute la journé

