Les œufs des poules franciliennes déconseillés à la consommation

Elles sont des milliers à pondre chaque jour en région parisienne, à l’arrière de pavillons ou au pied d’immeubles, dans des écoles, des fermes pédagogiques ou des jardins partagés. Mais consommer les œufs de ces poules franciliennes n’est pas sans risque pour la santé. L’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France a renouvelé, lundi 20 novembre, sa recommandation de ne pas ingérer la production des poulaillers domestiques.

En tout, 410 communes de l’agglomération parisienne – essentiellement la capitale et sa petite couronne – sont concernées par cet avertissement, qui s’appuie sur une étude menée dans 25 sites. L’enquête montre une « contamination » des œufs par des « polluants organiques persistants » (POP), comme les dioxines/furanes, les polychlorobiphényles (PCB) et les PFAS (pour per- et polyfluoroalkylées), produits par l’activité humaine et relâchés dans l’environnemen





LaCroix » / 🏆 25. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

'Les tournois sont les tournois': pour Contepomi, l'Irlande et la France restent les deux meilleures...Si l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande se disputeront le titre mondial samedi au Stade de France, l’Irlande reste la meilleure équipe du monde devant la France, selon Felipe Contepomi, légende du rugby argentin.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Les puffs, les cigarettes électroniques à la mode chez les adolescents en FranceLes puffs, des cigarettes électroniques aux arômes variés, sont devenues très populaires parmi les collégiens et lycéens en France. Malgré l'interdiction de vente aux mineurs, de nombreux adolescents en ont déjà essayé et en ont acheté selon une étude récente.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Les pompes funèbres recrutent dans les Hauts-de-France mais peinent à attirer les candidatsLes Hauts-de-France sont la troisième région qui propose le plus de postes dans le secteur funéraire. Mais les agences ont du mal à attirer des candidats prêts à s’investir dans ce milieu particulier, exigeant, mais aussi très humain.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Île-de-France: les chiffres clés de l'ARSVIDÉO - L'ARS a défini six grandes thématiques pour ces cinq prochaines années. Il s'agit de la réduction des inégalités sociales de santé, la structuration du parcours santé, de renforcer le pouvoir d'agir des citoyens, de territorialiser les actions de l'ARS, d'attirer des professionnels de santé et de...

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes.

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »

Les Aces, les Crushers, les Torque et les RangeGoats en finaleSamedi soir se sont disputées, à Miami, les demi-finales du Team Championship, le tournoi par équipe qui clôture la saison du LIV. Huit équipes s'affrontaient pour accéder à la finale. Les Aces, les Crushers, les Torque et les RangeGoats ont composté leur billet.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »