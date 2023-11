Les Trois Tricoteurs : un concept de tricotage rapide et éco-responsable à Roubaix

Se faire tricoter sur demande des chaussettes en quinze minutes ou un pull en trente minutes... tout en buvant une bière ou un café ? Ce concept, installé à Roubaix , a cartonné dès son ouverture en juillet 2021. Il n'y aurait, a priori, pas d'autre équivalent en Europe : d'un côté un bar et de l'autre, derrière une vitre, des machines travaillent (presque) toutes seules pour proposer un vêtement éco-responsable , made in Roubaix et zéro déchet (et surtout sans stock).

Sacha Boyadjian, Alexandre Bianchi et Victor Legrain se sont croisés sur les bancs de la prestigieuse école ENSAIT, École Nationale Supérieure Des Arts Et Industries Textiles de Roubaix , une référence internationale de formation d'ingénieur textile. Portés par ce succès, Les Trois Tricoteurs voient aujourd'hui plus grand. D'abord en investissant dès maintenant dans trois nouvelles machines mais surtout, en visant de mettre en place un atelier de vingt tricoteuses d'ici 2026 ! « Nous avions prévu ce développement mais pas aussi rapidement », concède Sacha Boyadjia





