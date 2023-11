Les travailleurs migrants asiatiques d'Israël face à des choix difficiles

La presse asiatique évoque déjà d’autres pays qui cherchent de la main-d’œuvre, comme le Qatar ou l’Arabie saoudite. Mais dans la communauté philippine par exemple, de nombreuses femmes sont mariées à des Palestiniens. Donc si elles partent, elles devront laisser leurs familles derrière elles.

À partir de ce 1er novembre, le Pakistan expulse les ressortissants étrangers « sans-papiers ». Plus de deux millions sont concernés. Au moins 600 000 d’entre eux ont quitté l’Afghanistan après la prise de pouvoir des talibans en août 2021.

LEHUFFPOST: Guerre Israël-Hamas : l’ONU condamne fermement les dernières « atrocités » contre les civils à GazaAprès les bombardements israéliens sur le camp de réfugiés de Jabaliya, dans la bande de Gaza, l’ONU déplore une fois de plus les « atrocités » de cette guerre entre le Hamas et Israël.

20MINUTES: – Israël : Opposée à l’offensive sur Gaza, la Bolivie rompt ses relations avec IsraëlLa Paz a pris cette décision « en signe de rejet et de condamnation de l’offensive militaire israélienne agressive et disproportionnée menée dans la bande de Gaza »

RMCSPORT: Israël-Gaza: la Tunisienne Jabeur va reverser une partie de ses gains 'pour aider les Palestiniens'Ons Jabeur a confirmé son intention de reverser une partie de ses gains lors du Masters de Cancun afin d'aider les Palestiniens en raison de la guerre entre Israël et le Hamas. Victorieuse de la Tchèque Marketa Vondrousova (6-4, 6-3) dans la nuit de mercredi à jeudi, la joueuse de tennis tunisienne...

CNEWS: Israël-Hamas : cinq Français figurent parmi les personnes évacuées de Gaza en Égypte ce mercrediPlus de 400 personnes ont été évacuées de Gaza ce jeudi, et transférées vers l’Égypte. Ce premier groupe comporte cinq ressortissants français, selon le Quai d’Orsay.

SUDOUEST: Guerre Israël-Hamas : pour les Français de Gaza, « l’espoir de se retrouver en sécurité »La France souhaite pouvoir évacuer 170 personnes. Ce mercredi 1er novembre, cinq humanitaires français ont pu quitter l’enclave palestinienne, les autres espèrent que leur tour viendra

LADEPECHEDUMIDI: Guerre Israël-Hamas : cinq Français parmi les personnes évacuées de Gaza en EgypteLes cinq Français évacués sont des humanitaires, selon des sources d'ONG. Au total, 76 blessés palestiniens et 335 étrangers et binationaux ont été évacués mercredi de la bande de Gaza, selon un responsable égyptien.

