Les travailleurs indochinois forcés d'aller en France pendant la Seconde Guerre mondiale

C’est une part d’histoire méconnue et honteuse de la seconde guerre mondiale et du colonialisme. À partir de 1939, 20 000 hommes d’Indochine ont été exilés de force en France pour suppléer les ouvriers des usines de poudrières partis au front.

"Dans cette époque coloniale, le gouvernement français considérait comme parfaitement légitime d’aller puiser des hommes utilisables pour le front mais aussi de la main-d’œuvre bon marché", raconte Pierre Daum auteur de “Immigrés de force, travailleurs indochinois en France”. Dès le début de la guerre, des ordres sont donnés aux gouverneurs coloniaux pour faire venir des hommes de l’ancienne Indochine (Vietnam, Laos et Cambodge) dans un recrutement pseudo-volontaire. "Toute famille qui avait deux garçons entre 17 et 40 ans devait en “donner” un. En cas de refus le père partirait en prison". Cette simple menace suffit à réquisitionner le nombre de travailleurs nécessaires qui sont embarqués dans 14 bateaux, entre 1939 et 194





