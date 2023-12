Les transports en commun gratuits pour la nuit du Nouvel An en Île-de-France

« Il est l’heure de ne pas rentrer.

» Voilà le très incitatif slogan qu’a choisi Île-de-France Mobilités (IDFM), l’autorité des transports en région parisienne, pour présenter aux Franciliens le dispositif – conçu pour inciter les fêtards à préférer les transports en commun à leur véhicule personnel pour rentrer… quelle que soit l’heure de retour – prévoit l’ouverture de certaines lignes de métro, des lignes de RER et de plusieurs lignes de Transiliens en continu, L’accès à l’ensemble du réseau de transports, puis aux lignes ouvertes au-delà de l’horaire habituel de fin de service (en principe 1h15, un dimanche soir), sera gratuit dès leà partir de 17 heures et jusqu’au 1er janvier à midi. Les stations et gares concernées seront accessibles sans carte d’abonnement, ni ticket durant toute cette périod





LeParisien_75 » / 🏆 73. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les bonnes résolutions du Nouvel An : comment les rendre efficaces et bénéfiques pour notre bien-êtreUne psychologue explique comment rendre les bonnes résolutions du Nouvel An efficaces et bénéfiques pour notre bien-être.

La source: marieclaire_fr - 🏆 19. / 68 Lire la suite »

Les plastiques et les contaminants dans les alimentsLes plastiques peuvent être sources de contaminants dans les aliments en raison des substances chimiques qu'ils contiennent. Des réglementations existent pour contrôler l'utilisation de ces substances dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Les maladies cardiaques en hausse pendant les fêtes : une clinique partage les bons gestes préventifsSelon une étude de l’American Heat Association, le risque d’infarctus augmente de 37 % pendant les fêtes de fin d’année. Pourquoi ? Et surtout, comment le prévenir ? Découvrez les conseils de la Mayo Clinique.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Le PlayStation Portal : un nouvel accessoire pour les joueurs de PS5Vendu 219 €, le PlayStation Portal n’est pas une console portable, mais un accessoire qui n’est qu’un écran noir si l’on n’a pas de PS5. Les possesseurs de la console de Sony doivent-ils se laisser tenter ? Le PlayStation Portal est sorti le 15 novembre 2023. Un écran de 8 pouces (Full HD, 60 ips) pris en sandwich entre les deux parties d’une manette DualSense. Voilà à quoi ressemble ce nouvel accessoire pour La genèse de ce projet remonte à l’époque de la PlayStation 3, avec l’introduction de la fonctionnalité Remote Play qui permettait la lecture à distance. Sony voyait alors le potentiel de laisser les joueurs accéder à leurs jeux préférés en dehors de leur téléviseur.Une bonne idée pour libérer le téléviseur familial en continuant sa session de jeu sur son PC, son smartphone ou sa tablette. Avec le PlayStation Portal, le constructeur japonais a cherché à améliorer et à élargir cette fonctionnalité, en créant un appareil dédié qui pourrait offrir une expérience de jeu à distance de haute qualité

La source: 01net - 🏆 48. / 59 Lire la suite »

La SNCF travaille à l'amélioration du service des transports en commun en Île-de-FranceLa SNCF dispose d'un service dédié à optimiser la performance globale du système de transports en commun en Île-de-France. Ce service travaille à synchroniser le flux des voyageurs avec celui des trains et à organiser le parcours des usagers dans les stations pour fluidifier la circulation.

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »

Difficultés financières pour Île-de-France-MobilitésÎle-de-France-Mobilités (IDFM) gère le troisième réseau de transports en commun le plus dense du monde, et les travaux nécessaires à son bon fonctionnement coûtent cher. Sa structure financière ne lui permet pas de faire face aux investissements indispensables pour assurer dès l’an prochain les nouveaux prolongements de lignes de métro, l’exploitation du nouveau réseau du Grand Paris Express et l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques 2024.

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79 Lire la suite »