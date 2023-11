Les tickets-restaurant pourront toujours être utilisés pour payer toutes les courses alimentaires

Il restera possible d'utiliser les tickets-restaurant pour payer toutes les courses alimentaires, a annoncé ce mardi 14 novembre la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire, alors que la liste des produits éligibles devait se raccourcir au 1er janvier 2024 et que la polémique gonflait face aux réactions outrées des associations de consommateurs.

Contenu embed Twitter La mesure en vigueur depuis août 2022 "va continuer tout au long de l'année 2024" et "rien ne changera pour les Français", a déclaré la ministre sur M6 ce mardi soir. Cette mesure impliquait que l'utilisation des tickets-restaurant soit étendue à tous les produits alimentaires, même s'il ne sont pas directement consommables sans cuisson ou préparation (farine, pâtes, riz, oeufs, poisson, viande, etc.), et elle devait prendre fin le 31 décembre 2023. Voici la liste des produits qui étaient concernés : Fichier IBP #COMPLEMENT.COMPLEMENT.id_l2_img "En 2023, ça a été très utilisé par les Français. L'inflation reflue, l'inflation alimentaire commence à refluer, mais ça reste difficile", a-t-elle fait valoi

:

EUROPE1: Titres-restaurant : «Rien ne changera pour les Français» en 2024, annonce Olivia GrégoireAlors que la réglementation liée aux tickets-restaurant devait être modifiée à partir du 1er janvier 2024, la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire a annoncé ce mardi qu'il restera possible d'utiliser les titres-restaurant pour payer toutes les courses alimentaires tout au long de l'année 2024.

La source: Europe1 | Lire la suite »

20MİNUTESMARS: Nice : Les cigarettes interdites sur toutes les plages publiques dès 2024La mairie annonce cette décision alors que la ville accueillera le Sommet de l’océan de l’ONU en 2025

La source: 20minutesMars | Lire la suite »

20MİNUTES: Les titres-restaurants pourront toujours être utilisés pour payer toutes les courses alimentairesBonne nouvelle pour le portefeuille des Français. Alors que l’inflation étrangle les ménages, le gouvernement est finalement revenu sur son idée de réduire la liste des aliments pouvant être achetés avec les titres-restaurants au 1er janvier 2024. Il restera possible d’utiliser les titres-restaurants pour payer toutes les courses alimentaires , a annoncé mardi la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire, alors que la liste des produits éligibles devait se raccourcir au 1er janvier 2024.

La source: 20Minutes | Lire la suite »

LAPROVENCE: Les titres-restaurant pourront être utilisés jusqu'en 2024La ministre du Commerce, Olivia Grégoire, annonce que les titres-restaurant pourront être utilisés tout au long de l'année 2024 sans changement pour les Français. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, envisage également une prolongation au-delà de 2023.

La source: laprovence | Lire la suite »

20MİNUTES: Maintien de la dérogation pour les titres-restaurants en 2024La ministre déléguée chargée du Commerce, Olivia Grégoire, a annoncé ce mardi soir sur M6 que la dérogation pour les titres-restaurants serait finalement maintenue en 2024. Pour tout comprendre à ce revirement, nous proposons de (re) lire cet article paru plus tôt dans la journée, avant son annonce.

La source: 20Minutes | Lire la suite »

LOBS: La France accuse l'Azerbaïdjan de manipulation de l'information sur les JO de Paris 2024Paris a accusé ce lundi 13 novembre des acteurs liés à l’Azerbaïdjan d’avoir mené une campagne de manipulation de l’information visant à porter atteinte à la réputation de la France dans sa capacité à accueillir les Jeux Olympiques (JO) à Paris en 2024.

La source: lobs | Lire la suite »