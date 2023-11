Les tickets-restaurant pourraient devenir des titres-repas

La question revient avec insistance ces derniers jours : et si les tickets-restaurant devenaient des titres-repas ? L'option est clairement sur la table, à l'heure où les Français peuvent se servir depuis août 2022 des tickets-restaurant pour acheter des denrées alimentaires comme les pâtes, le riz ou les œufs, mesure en vigueur pour faire face à l'inflation, qui devrait être prolongée en 2024.

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a en tout cas estimé ce mercredi 15 novembre que l'utilisation de ces moyens de paiement pour acheter des produits alimentaires en supermarché pourrait être pérennisée au-delà de 2024. "Au-delà de la prolongation pour un an" de cette utilisation dérogatoire, annoncée la veille par le gouvernement, "je suis prêt à ce qu'on ouvre la discussion sur l'utilisation plus généralement de ces tickets pour acheter de la nourriture", a déclaré le ministre sur Europe 1 et CNews

