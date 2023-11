Les Texas Rangers remportent les World Series de MLB pour la première fois

Bochy a donc réussi à faire de Rangers moribonds les nouveaux champions. Brillant aux World Series, Corey Seager a également été un des artisans de la belle saison régulière de son équipe, avec 33 homeruns frappés et une moyenne de 32,7 % de réussite à la batte (au baseball, les meilleurs batteurs atteignent la barre des 30 %). Adolis Garcia (39 HR's) et Marcus Semien (185 frappes et 29 HR's) ont également brillé.

Finalistes inattendus, également éloignés des play-offs depuis des années, les Arizona Diamondbacks ont bouclé sur une fausse note une belle saison. Celle-ci n'est pas tout à fait terminée. Les deux ligues qui forment la MLB (Nationale et Américaine) vont décerner dans quelques semaines leurs trophées de meilleurs joueurs, lanceur, entraîneur et débutant. Nul doute qu'on y retrouvera des membres de Texas et d'Arizona.

