Les tendances bijoux de la Fashion Week automne-hiver 2024-2025

Revue en images des 10 tendances bijoux aperçues sur les podiums de la Fashion Week automne-hiver 2024-2025. Quelles sont les tendances bijoux automne-hiver 2024-2025 ? Et comment les porter ? Essentiels de style, ils ont affirmé leur potentiel mode sur les podiums de New York à Londres en passant par Milan et Paris, véritable distillat de tendances.

Cornes, facet balls, porte-bonheurs régressifs, chaînes de ventre… Révélateur de sensibilité et de personnalité, les bijoux fondent désormais une tenue. Loin d'être accessoires, ils assurent l'allure. Sous l'impulsion des créateurs, ils se veulent symboliques, régressifs et audacieux. Entre éternel recommencement à porter différemment et nouvelle signature mode, les parti pris diffèrent. Point d'entente : l'opulence met au diapason ces master pieces. Excepté quelques bijoux, très chic. Pleins feux sur les parures phare de la saison prochaine dans laquelle résidera toute la force de nos looks. Plus de bijoux sur Vogu

