Les tempêtes de sable et de poussière sont de plus en plus fréquentes

Les tempêtes de sable et de poussière sont désormais « dramatiquement » plus fréquentes, alertent les Nations unies ce mercredi 15 novembre. L’Asie centrale et l’Afrique sub-saharienne sont particulièrement concernées par ce phénomène aux conséquences lourdes. Les tempêtes de sable et de poussière sont des phénomènes météorologiques qui surviennent lorsque des vents forts soulèvent dans l'atmosphère de grandes quantités de sable et de poussière d'un sol sec et nu.

Qu’on les appelle sirocco, haboob ou encore harmattan, les tempêtes de sable se multiplient depuis plusieurs années. Elles projettent désormais tous les ans plus de deux milliards de tonnes de poussière dans l’atmosphère. Si leur existence est loin d’être nouvelle, cette fréquence accrue inquiète. La cause, comme souvent, est en partie humaine. Amplifiées par le réchauffement climatique et la dégradation des sols, le principal mécanisme de formation de ces tempêtes se trouve dans l’asséchement des lacs et des étangs. Si les tempêtes sont plus fréquentes, elles sont également plus intense

