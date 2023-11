Les tempêtes Ciaran et Domingos vont coûter trois fois plus que prévu

Les deux tempêtes Ciaran et Domingos qui ont balayé les départements du nord de la France début novembre, faisant trois morts et une cinquantaine de blessés, vont coûter trois fois plus que ce que l'on attendait, selon l'un des bilans financiers parmi les plus élevés pour ce qui est d'épisodes climatiques en France. Selon France Assureurs, le coût total des deux tempêtes s'élève à 1,3 milliard d'euros.

D'un point de vue de matériel, et Domingos se classent en cinquième position des tempêtes les plus dévastatrices en métropole. Lothar et Martin, survenus en décembre 1999 occupent la première place avec 7 milliards d'euros de dégâts. Pour Ciaran et Domingos, le gros des sinistres porte sur des logements de particuliers. Les biens professionnels, agricoles et de collectivités locales totalisent 5% des déclarations de sinistres, mais leur coût est élevé, soit 150 millions d'euros. Les voitures représentent seulement 4% des sinistres. La plupart des véhicules ont pu être mis à l'abri à temps

