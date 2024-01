Les taux d'intérêt immobilier atteignent un niveau jamais vu depuis 2008

Le baromètre* BFM Business en partenariat avec le site d’annonces Bien’ici "Les indicateurs de l’immo" dévoile le bilan de l'année dernière. 2023 aura été une année charnière, tant pour les transactions que pour la location. "Après presque une décennie de baisse, les taux d’intérêt ont atteint en cette fin d’année un niveau jamais vu depuis 2008 et remodèlent la dynamique du marché", constate Philippe de Ligniville, directeur général adjoint de Bien'Ici.

En effet, selon les derniers chiffres de l'Observatoire Crédit Logement CSA, le taux moyen en novembre (toutes durées confondues) était à 4,22%, soit une augmentation de 187 points de base en un an. >>Retrouvez tous les prix de l'immobilier ville par ville et en détail à la fin de cet article Et sans surprise, les répercussions de cette hausse ont été fortes pour le marché de la transaction. Avec tout d'abord, une baisse importante de la demande. Ensuite, l'allongement des durées de diffusion des annonces. Durant le dernier trimestre 2023, une annonce reste diffusée 20 jours de plus qu’en milieu d’anné





