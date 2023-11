Les tapis de course de bureau : utiles ou non ?

Certaines personnes aiment s’activer tout en travaillant derrière leur ordinateur. Et elles sont plus nombreuses qu’on ne le pense, à en croire le boom des tapis de course de bureau dans certains milieux.

Mais sont-ils vraiment si utiles ? Sommes-nous vraiment plus productifs (et moins sujets aux coquilles dans les e-mails) en séparant l’exercice physique des tâches de bureau ? Pour répondre à cette question, nous avons fait appel à deux experts du running, qui nous ont répondu au pas de course. Et leurs avis pourraient vous étonner… Des tapis de course pour le bureau, sérieusement ? “Depuis la nuit des temps, l'employé de bureau cherche à intégrer une forme d’activité physique dans sa journée de travail”, affirme Jade Skillen, formatrice chez HYROX. “Souvenez-vous des bureaux assis debout et de la folie des sièges ballons.” Le monde du travail n’a pas échappé aux tendances. Mais qu’est-ce que le tapis de course de bureau a de plus que les autres ? “C’est un concept intéressant”, poursuit Jade Skille

:

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Les prix des produits de Noël augmentent, mais les consommateurs dépensent moinsLes prix des produits de Noël tels que le foie gras, les spiritueux et les champagnes augmentent, mais les consommateurs ont décidé de dépenser moins. Selon une étude, ils alloueront 120 euros pour leurs repas de fêtes de fin d'année, soit 7 euros de moins que l'an passé. Les magasins mettent en place des opérations pour contenir les dépenses des clients.

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

La source: actufr | Lire la suite »

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

La source: LaTribune | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Inondations dans le nord de la France : les prévisions météo sont pessimistesLes prévisions météo ne sont pas très optimistes ce jeudi pour les zones touchées par les inondations. La dépression Frederico arrive sur les Hauts-de-France en fin de matinée. Elisabeth Borne a rencontré les forces de sécurité et de secours et des habitants de Montreuil-sur-Mer, commune traversée par la Canche, un cours d’eau toujours en vigilance orange pour des risques de crue. Après les collèges et lycées des zones touchées qui ont rouvert progressivement mercredi, la plupart des 388 écoles fermées ont rouvert ce jeudi. Néanmoins, 21 écoles ne seront pas en mesure d’accueillir des élèves et les transports scolaires restent très perturbés. La reconnaissance en état de catastrophe naturelle de 181 communes dans le Pas-de-Calais et de 24 dans le Nord a été publiée mercredi au Journal officiel. En direct : 11h32. Les habitants et les pompes fatiguent Depuis dix jours, le marais audomarois a les pieds dans l’eau. « Ça a encore grimpé de quelques centimètres cette nuit », note David Camerlynck, un riverain

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

COURRİERİNTER: Manifestants brûlent le drapeau LGBTQI et déterrent un cadavre à DakarDes manifestants brûlent le drapeau LGBTQI place de l’Obélisque à Dakar, appelant à des mesures répressives plus strictes contre l’homosexualité au Sénégal. Le 20 février 2022. Entre une obscure jubilation et le frisson d’une crainte, entre les injures, les rires, les invocations divines, les convocations diaboliques, les hommes, les femmes, les enfants de la foule regardent ce qui brûle ; et ce qui brûle est le cadavre d’un homme que l’on vient de déterrer d’un cimetière – mais qui est-ceCet homme s’appelait C. F. (je ne garde les initiales que par pudeur ou respect pour sa famille, mais je dis intérieurement son nom). On le soupçonnait d’être homosexuel – c’est le crime. Pour cette raison, parce quede son cadavre menaçait de souiller le cimetière, on l’a déterré et brûlé en place publique – voilà le châtiment.Je ne me fais aucune illusion : aussi répugnants soient-ils, des faits de cette nature se reproduiront

La source: courrierinter | Lire la suite »